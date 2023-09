Corona-Experte wird zum Tempo-Sünder: Chef vom Uniklinikum muss wegen Porsche-Fahrt blechen

Dresden - Teures Foto für Klinik-Chef: Michael Albrecht (73), Leiter der Dresdner Uniklinik und Sachsens bekanntester Corona-Experte, rauschte am 23. Oktober 2022 in eine Blitzer-Falle. Die Strafe: 115 Euro und ein Punkt in Flensburg. Dagegen wehrte sich der 73-Jährige nun in einem Verfahren am Dresdner Amtsgericht.