Crystal im Flixbus geschmuggelt: Kriminelle Geschenke bringen Weihnachtsgast in den Knast

Dresden - (Keine) schöne Bescherung! Am ersten Weihnachtsfeiertag 2022 reiste Hua V. (23) im Flixbus von Prag nach Deutschland. Er hatte sogar "Geschenke" für Verwandte dabei. Doch der gebürtige Vietnamese kam nie in der Hauptstadt an. Denn bei einer Kontrolle an der A 17 in Sachsen entdeckte die Polizei 170 Gramm Crystal in seinem Gepäck.