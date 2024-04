Dealer macht im Knast einfach weiter: Cannabis-Trio vor Gericht!

Dresden - Geschäftssinn wird ihm niemand absprechen: Ammar R. (32), mehrfach vorbestrafter Drogendealer , soll sogar hinter Gittern mit Rauschgift gehandelt haben. Gegen ihn ist mal wieder Prozess am Landgericht Dresden . Er soll vom Knast aus über 230 Kilo "gedoptes Marihuana" vertickt haben. Seine beiden "Laufburschen" Robert L. (36) und Marcel S. (33) sind ebenfalls angeklagt.

Ammar R. (32) muss sich mal wieder vor Gericht verantworten. © Peter Schulze

Während Ammar vom Knast in Torgau die Fäden per Handy zog, agierten Robert und Marcel laut Anklage "draußen".

In Nünchritz wurde eine Halle angemietet. Dorthin wurden legale CBD-Produkte (Hanf mit sehr niedrigem THC-Gehalt) geliefert. Die Mitangeklagten besprühten die Ware mit synthetischen Cannabinoiden, erhöhten so den "Rausch-Gehalt". Der neue Stoff wurde verpackt, versandt, per Rad ausgeliefert.

Die Geschäfte liefen übrigens, während Ammar in anderer Sache vor Gericht stand. Als in Thüringen ein Abnehmer aufflog, verfolgte der Zoll die Spur zurück bis nach Nünchritz und in den Knast.

Nun sitzen auch Robert und Marcel wieder ein. Alle drei schweigen.