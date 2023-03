Die Ämter sind sich uneinig: Verrückter Streit um Mode-Surfer!

Dresden - Geht so sächsisch? Die ehemaligen Tagebaugebiete buhlen als "Wasserparadies" um Besucher. Das Lausitzer Seenland und das Leipziger Neuseenland preisen sich als moderne Wassersportregionen. Doch ausgerechnet für die modernste Wassersportart, das Foilen, hat Sachsen ein generelles Verbot ausgesprochen. Es kam, wie es kommen musste: Wo Verbote sind, drohen Bußgelder!

Ein E-Foil in Aktion. Das elektrisch betriebene Surfbrett hebt sich aus dem Wasser, schwebt in der Luft. Hier übrigens auf dem Störmthaler See - offenbar mit Sondergenehmigung. © picture alliance/dpa

Doch so einfach können die nicht verhängt werden, wie sich jetzt bei zwei Prozessen am zuständigen Amtsgericht in Dresden herausstellte.

So wehrt sich Gerd S. (49) gegen ein Ordnungsgeld von 55 Euro. Er war auf dem Störmthaler See mit dem Wing-Foil unterwegs. Dieses Board mit zusätzlichem Steg (Foil) wird von einem Schirm gezogen. Dadurch hebt sich das Brett aus dem Wasser, gleitet in der Luft. Ein Sport, der Körperbeherrschung und volle Konzentration erfordert.

In der Verordnung steht nur ein Verbot von "Flugdrachen" und "Drachenfallschirmen". Die Auslegung der Verordnung ist so umstritten, dass am Verwaltungsgericht Chemnitz gar eine sogenannte "Nichtigkeitsklage" dagegen eingereicht wurde.

Der Amtsrichter will nun im Zweifel erst die Entscheidung der Chemnitzer Kollegen abwarten, ehe er entscheidet, ob Gerd S. ein Ordnungsgeld zahlen muss.