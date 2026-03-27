Drama um Ex-Freundin: Vier Männer nach mutmaßlicher Geiselnahme in Dresden angeklagt

Dresden - Vier Männer dachten, dass ein 24-Jähriger seine Freundin zur Prostitution verleiten würde. Weil sie ihn deshalb als Geisel genommen haben sollen, müssen sich die Tatverdächtigen vor dem Landgericht Dresden verantworten.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun vor dem Dresdner Landgericht verantworten. (Archivbild) © Ove Landgraf

Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurde das Quartett - drei Deutsche (21, 29, 36) sowie ein Ägypter (25) - wegen des Verdachts auf Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Der Vorfall liegt bereits einige Zeit zurück: Im Oktober 2024 sollen die Vier ihr 24-jähriges Opfer an einem Jugendclub in Großenhain mit dem Tod bedroht und gewaltsam gezwungen haben, mit ihnen in ein Auto zu steigen.

Im Zuge einer etwa zehnminütigen Fahrt soll der deutsche Staatsbürger von den Tatverdächtigen dann mehrfach geschlagen worden sein.

Laut Staatsanwaltschaft taten sie dies, weil sie vermuteten, dass der 24-Jährige seine Freundin zur Prostitution verleiten würde. Oberstaatsanwaltschaft Jürgen Schmidt betonte gegenüber TAG24 am Freitagmorgen: "Ob das tatsächlich stimmt, wissen wir nicht."

Bei besagter Freundin handelte es sich um die Ex-Freundin des 29-jährigen Beschuldigten.