Streit um 2000 Euro: 28-Jähriger sticht langjährigen Freund nieder

Serghei B. (28) lebte fast zwei Jahre mit seinem Freund in einer Wohnung zusammen. © Ove Landgraf

Am Abend des 2. April habe er schon im Bett gelegen, als er Krach vernahm und nachschaute, erinnerte sich Valentin K. (24) am gestrigen Donnerstag zu Prozessbeginn im Amtsgericht.

Auf dem Balkon der gemeinsamen Wohnung in Reick habe der betrunkene Serghei B. (28) gestanden und geraucht. Kurz darauf sei ein Streit um 2000 Euro Schulden ausgebrochen, die Valentin bei Serghei hatte.

"Nachdem er mich provoziert hat, hab ich ihm ins Gesicht geschlagen", räumte Valentin ein.



Der Geschlagene sei daraufhin ausgerastet, in die Küche gerannt und mit je einem großen Messer in jeder Hand zurückgekommen. Eines davon habe ihm ein weiterer, unbeteiligter Mann aus der Hand geschlagen, doch mit dem anderen stach Serghei zu.

Eine 9,5 Zentimeter tiefe klaffende Wunde hinterließ die Attacke in Valentins linker Schulter, zusammen mit völligem Unverständnis. "Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passiert."