Nummernschild abgerissen, Monteur gerammt: Fahrlehrer rastet völlig aus

Dresden - Fahrlehrer dürften zu den Verkehrsteilnehmern gehören, die auf jede noch so unmögliche Situation souverän reagieren. Aus der Ruhe zu bringen sind sie eigentlich nicht. So gesehen hatte Klaus A. (61) einen rabenschwarzen Tag. Er rastete im November aus, demolierte einen Transporter, verletzte dessen Fahrer. Nun bremste ihn der Amtsrichter in Dresden aus.