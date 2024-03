Knast-Nachschlag für süchtigen Schlosser!

Dresden - 100 Euro täglich brauchte der 49-jährige Dirk K. zuletzt für seine Drogensucht. Das Geld dafür besorgte er sich durch Einbrüche, Diebstähle und andere kriminelle Taten. Immer wieder wurde er deshalb bereits verurteilt, auch derzeit sitzt er in der JVA Zeithain. Jetzt erhielt K. Nachschlag vom Gericht - weil ihm weitere Taten nachgewiesen werden konnten.

Leugnen hätte auch wenig Sinn gehabt: Die Ermittler hatten Bildmaterial und DNA-Spuren von ihm an den Tatorten gefunden.

Dirk K. klaute Kabel an Firmengebäuden und Privathäusern, sowie eine Simson: "Ich habe die Kabel zum Schrotthändler gebracht und die Simme an meinen Kumpel verkauft", räumte er nun ein.

Sein Strafregister reicht zurück bis in die frühen 90er-Jahre, enthält 24 Einträge, die Dirk K. zum Teil abgesessen hat. Die Anklage vom Freitag bezog sich auf vierfachen Diebstahl im Zeitraum von Februar bis Juni 2023 in Meißen.

Vor 15 Jahren habe er das erste Mal Crystal konsumiert, so Dirk K.: "Ich blieb sofort darauf hängen, brauchte irgendwann ein Gramm Crystal, um hochzukommen und fünf Gramm Gras, um wieder runterzukommen", so der gelernte Schlosser.

"So haben sie Zeit für ihre Therapie und sehen dennoch ein Licht am Ende dieses Hafttunnels", so der zuständige Richter.