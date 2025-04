Bewährungsstrafe, weil er seinen Freund totfuhr: Doch dessen Mutter hat ihm verziehen

Dresden - Diese Tragödie kennt nur Verlierer: Am 29. April 2023 unternahm John M. (27) eine Probefahrt mit seinem besten Freund Marc M. (†19). Doch dabei krachten die beiden jungen Männer in den Gegenverkehr, Marc war nicht mehr zu retten. Am Donnerstag musste sich John M. nun wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

John M. (27) musste sich am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung vor Gericht verantworten. © Steffen Füssel

"Er ist mein bester Freund und wird es auch immer bleiben", sagte John M. vor Gericht. "Es ist eine enorme Trauer immer noch in mir."

Noch immer kann sich der junge Garten- und Landschaftsbauer an den Unfall selbst nicht erinnern: "Marc und mein Nachbar hatten an dem Golf noch ein paar Sachen gemacht", so der Angeklagte. "Wir wollten eine schnelle Probefahrt unternehmen. Ich weiß noch, wie wir vom Hof losgefahren sind." Die nächste Erinnerung stammt aus dem Krankenhaus: Oberschenkel, Hüfte, Rippen und Schlüsselbein waren gebrochen.

Schlimmer traf es seinen Freund auf dem Beifahrersitz: Nachdem John M. in der Staatsstraße 169 Richtung Krietzschwitz in einer Kurve ins Schleudern gekommen war, prallte das Auto mit der Beifahrerseite voran in den Gegenverkehr, krachte dort in einen Ford.

Auch dessen Fahrerin (56) wurde schwer verletzt, leidet noch heute unter den Folgen. Der Beifahrer im Golf verstarb.