455.000 Euro verzockt! Reuiger Bauunternehmer: "Ich hatte einen ausschweifenden Lebensstil"

Dresden - Der Bauunternehmer, der Häuslebauer abzockte: Im Prozess am Landgericht Dresden legte Holger F. (49) ein Geständnis ab. "Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich die Leute mehr als mies behandelt habe", so der Bautechniker, der lieber in seine Kakadus investierte als in die Grundstücke seiner Auftraggeber.