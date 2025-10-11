Heroin als Seife getarnt: Drogenschmuggler sollen im großen Stil gehandelt haben

Dresden - Über zwei Tonnen Heroin waren wohl noch nicht alles: Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Türken Nihat Ö. (57), Yasar K. (56) sowie den türkischen Serben Serkan B. (43) und den Iraner Hossein E. (38) erhoben. Sie sollen europaweit mit der gefährlichen Droge im großen Stil gehandelt haben.

Serkan B. (43) soll im Iran eine Tarnfirma aufgebaut haben. © Peter Schulze

Serkan B., Yasar K. und Hossein E. saßen schon zusammen auf der Anklagebank des Dresdner Landgerichts wegen des Zwei-Tonnen-Schmuggels.

Serkan B. kassierte zwölf Jahre, weil er im Iran eine Seifenfirma zur Tarnung des Heroins aufgebaut hatte, Yasar K. ebenfalls, weil er den Schmuggel organisierte.

Yasar K. soll noch zusätzlichen Lkw-Schmuggel mit Serkan B. betrieben haben.

Bei Hossein E. gab es für ein Urteil für die Organisation von Geschäftsaufenthalten zu viele Zweifel, er wurde freigesprochen, kam aber gleich wieder in Untersuchungshaft: Er soll zusammen mit Serkan B. sieben weitere Geschäfte in einer Größenordnung zwischen einem und 21,5 Kilogramm Heroin in Amsterdam im Zeitraum von September bis Dezember 2020 auf dem Kerbholz haben.

Es geht um insgesamt 44,5 Kilo Heroin aus dem Nahen Osten.