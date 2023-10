Iran-Grumbach-Connection schmuggelt tonnenweise Heroin nach Sachsen

Dresden - Es war der bisher größte Heroin-Fund in Deutschland - und die Spur führte ausgerechnet ins beschauliche Grumbach in Sachsen ! Der Hamburger Zoll zog im Sommer 2022 satte 700 Kilo Rauschgift aus einem Schiffscontainer. Getarnt als "Kräuterseifen" für die sächsische Export-Import-Firma von Torsten N. (55).

Mit "normalen" Geschäften wurde erst ein Vertrauensverhältnis zu dem Sachsen aufgebaut, dann stieg er laut Anklage mit in den Drogenhandel ein.

Sein Chauffeur Hossein E. (36) organisierte für ihn Aufenthalte in Deutschland und den Niederlanden, um Geschäfte machen kann. Mohammad P. (64) überwachte unter anderem das Umladen der Drogen, leitete Gelder weiter. Yasar K. (54) knüpfte Kontakte zu Torsten N., der Lagerhallen in Grumbach und Geringswalde hatte.

Nun begann der Prozess gegen den einstigen Firmenchef und seine vier Kumpane (36 bis 64) am Landgericht Dresden . Das Quintett brachte laut Anklage gar über zwei Tonnen Heroin nach Sachsen, dass dann weiter nach Holland verkauft wurde.

Er meldete Seifenlieferungen beim Zoll an, ließ die mutmaßlichen Mittäter in seine Hallen, wo die Ware ausgepackt und in Transporter umgeladen wurden.