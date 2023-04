Dresdner Traditionsbäckerei zugrunde gerichtet: Ex-Chef verjubelte Zehntausende Euro

Dresden - Als der Striesener Traditionsbäcker Dietrich Grundmann (75, Eigentümer in dritter Generation) vor drei Jahren aus Altersgründen aufhörte, schien ein Happy End möglich: Eine Investorengruppe übernahm und änderte den Namen in "Grundmanns". So sollte das damals 113 Jahre alte Traditionsunternehmen in der Krenkelstraße weiterbestehen. Doch dann kam alles anders: Insolvenz!