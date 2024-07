Ausraster im Drogenrausch: Blutender Mann bespuckt Notärztin und Polizisten

Dresden - Er selbst erinnert sich nicht. Zu sehr war Kai S. (38) an jenem Morgen im April 2023 mit Drogen und Alkohol vollgepumpt. Aber Sanitäter, Polizisten und Zeugen wussten genau, was in der Friedrichstadt passierte, als der Maler ausrastete. Nun war Prozess am Dresdner Amtsgericht.