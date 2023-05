Drogenkurier in Uniform: Polizist schmuggelte kiloweise Rauschgift

Verdächtig "guter" Nebenjob: Polizist Jan E. (26) musste sich am MIttwoch vor dem Dresdner Landgericht verantworten. © Peter Schulze

Obwohl Michael H. (26) noch unter Bewährung stand, entschied sich der Berliner, wieder ins Drogengeschäft einzusteigen.

Passenderweise hatte er im Urlaub in Dresden Abnehmer kennengelernt. Für seine Lieferungen an die Elbestadt fand er dann auch noch den perfekten Fahrer: Polizist Jan E. Dem wurde am Mittwoch in Dresden der Prozess gemacht.



"Ich habe den Herrn H. über eine ehemalige Freundin kennengelernt", so der Gesetzeshüter. "Er wollte ein Drogengeschäft aufmachen und hat mich gefragt, ob ich als Kurier arbeiten möchte."

Jan E. hatte wegen seines Umzugs noch wenige Hundert Euro Schulden bei den Eltern, da kamen die 1000 Euro für jede Tour ganz gelegen: "Eine wirkliche finanzielle Notlage hatte ich ehrlich gesagt nicht", räumt der Polizist ein. "Es war einfach verlockend."

Von seinem Hauptberuf erhofften sich die Dealer Vorteile: "Weil ich mit Uniform bei einer Kontrolle vielleicht bessergestellt wäre", so Jan E.