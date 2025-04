Dynamo-Randalierer muss hinter Gitter: Er bat selbst um ein Stadionverbot

Dennis R. (27) muss für seine Taten zwei Jahre und fünf Monate ins Gefängnis. © xcitepress

Das Landgericht Dresden verurteilte Dennis R. (27) für seine massive "Teilnahme" an den Ausschreitungen im Mai 2021 zum Aufstieg von Dynamo. Immerhin erklärte der Boxer: "Ich schäme mich massiv."

"Der Zusammenschnitt der Ereignisse war wie ein Bericht aus einem Kriegsgebiet", kommentierte der Richter das Video der Polizei, auf dem alle 45 Taten von Dennis minutiös aufgelistet waren.

So warf er im Großen Garten innerhalb von sechs Minuten 15 Flaschen, drei Bengalos und zwei weitere Gegenstände Richtung Polizei.

Ein von ihm geworfener Böller detonierte neben einem Polizisten (51), der einen dauerhaften Hörschaden erlitt. Eine von Dennis geworfene Eisenstange verletzte einen anderen Beamten am Bein.

Im Sommer 2023 kam der Randalierer kurz in U-Haft. "Dort hatte ich Zeit, nachzudenken", sagte Dennis. "Mein bisheriges Leben zu reflektieren und einiges zu ändern." So sei er in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, fand im Fußballumfeld eine "Ersatzfamilie" und leider die falschen Freunde.