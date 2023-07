Er blieb in Sachsen erfolglos: Geldautomaten-Hacker muss ins Gefängnis!

Dresden - Da waren die Deutschen ein Häkchen weiter: Ende 2017 plünderte sich eine ukrainische Bande mit Hacker-Technik durch Geldautomaten in Europa, erbeutete in Österreich fast eine halbe Million Euro. In Sachsen blieben alle drei Versuche erfolglos. Trotzdem kassierte Georgel M. (34) dafür am Dienstag vor dem Dresdner Landgericht nochmal zwei Jahre und drei Monate Haft.