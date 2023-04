Er drohte, Baby "aus dem Bauch zu treten": Andreas soll schwangere Freundin vergewaltigt haben

Dresden - Als er gefesselt in den Saal im Landgericht Dresden gebracht wurde, mimte er den stolzen Vater. Andreas W. (35) trug sichtbar einen Aktenordner, auf dem Fotos, Name und Geburtstag seines Sohnes (ein Jahr) prangten.

Im Juni 2022, Lisa hatte entbunden, wohnte in einer anderen Wohnung, gegen ihn war eine Gewaltschutzanordnung erlassen worden, wurde Andreas wieder straffällig.

Laut Anklage ging er abends in das Wohnhaus von Lisa, fackelte im Hausflur den Kinderwagen ab. Nicht nur die Hausbewohner waren gefährdet, es entstand auch ein Schaden von 10.000 Euro.

"Ich war wütend, traurig, frustriert", so Andreas, der Lisa immer wieder attackiert hatte. "Sie immer mit ihren Männergeschichten."

Die Frau erklärte im Gericht: "Ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Der tut mir und dem Kind nur noch was an ..." Der Prozess wird fortgesetzt.