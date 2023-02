Er wollte "nur Angst machen": Ex-Freundin mit Messer und Gabel angegriffen, Kind schwer verletzt

Dresden - Flammende Eifersucht! Als Ahmet P. (29) erfuhr, dass sich seine langjährige Freundin trennen will, rastete er aus. So sehr, dass der gebürtige Türke nun im Landgericht Dresden auf der Anklagebank sitzt. Laut Anklage verletzte er die Frau und deren Sohn (15) mit Messer und Gabel. Außerdem fackelte er die gemeinsame Gartenlaube ab.

Er nahm seinen Opfern die Handys weg und verließ die Wohnung. Laut Anklage ging er zurück in den Garten, wo er die Laube abfackelte ...

Mit einem Messer (Klinge: 20 cm) ging er auf die Frau los. "Ich wollte ihr nur Angst machen, nicht wehtun", so der Angeklagte.

Im Garten in Zschachwitz schubste er die Frau gegen einen Hasenstall. Zu Hause eskalierte der Zoff: "Wenn ich Dich nicht haben kann, darf Dich keiner haben!", soll der Verlassene gebrüllt haben. Und: "Ich schneide Dir den Kopf ab!"

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. "Und für die Söhne von ihr war ich wie ein Vater", so Ahmet, der die Trennung im August 2022 nicht hinnehmen wollte und zu Rotwein und Wodka griff.

"Ich weiß nicht mehr viel, weil ich an dem Tag viel trank", so der Angeklagte, der sechs Jahre mit der Frau zusammen war.

Mutter und Sohn kamen mit Schnitt- und Stichverletzungen an Hals, Kopf, Wade und Arm in die Klinik. Ahmet saß wenig später in U-Haft. Der Prozess wird fortgesetzt.