Es geht um 22.500 Euro! Kletterin abgestürzt - Zäher Gerichtsstreit um Behandlungskosten

Dresden - Es sollte ein unvergesslicher Ausflug werden und endete in einer Tragödie: Am 14. Juli 2018 stürzte Nadja Matthes (34) am Mittleren Torstein ab, verletzte dabei nicht nur sich selbst schwer, sondern auch einen weiteren Bergsteiger, der sie 25 Meter weiter unten sicherte. Nun will dessen Krankenkasse von ihr die Hälfte der Behandlungskosten.