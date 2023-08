Ex-Kollegin will Stühle abholen, dann zwingt er sie mit Waffe zum Oralverkehr

Erzwungener Sex in Garage: Christian B. (31) beschuldigte zuerst das Opfer - dann legte er doch ein Geständnis ab. © Peter Schulze

Am 19. Juni 2020 traf sich Christian B. an seiner Garage mit einer Frau, die früher mal in derselben Firma gearbeitet hatte. Eigentlich wollte die Bekannte nur ein paar Stühle von ihm, doch laut Anklage bedrohte sie Christian B. plötzlich mit einer Schreckschusswaffe, forderte Oralverkehr.

Als sie fliehen wollte, soll er sie zurückgestoßen, sie ihn dann aus Angst mit der Hand befriedigt haben. Auch begrapscht soll er sie haben.



Christian B. schilderte das zunächst komplett anders: "Ich habe sie am Netto in Riesa getroffen", sagt er. Dort habe er als Mitarbeiter eines Hausmeisterdienstes den Parkplatz gereinigt.

"Sie hat mir gesagt, dass sie umzieht und noch einiges fehlt." Er selbst hatte noch ein paar Stühle in der Garage in Großenhain, die er nicht brauchte, bot diese an - und so traf man sich am Abend dort. Doch dort habe sie ihm gegen seinen Willen in den Schritt gegriffen.