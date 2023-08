Explodierende Fässer wurden zu Bomben: Verurteilter kämpft um Freispruch!

Das Landgericht befasst sich jetzt als zweite Instanz mit dem Fall um Maik R. (39). © DPA/Robert Michael

An jenem Septembermorgen 2018 hatten die Kameraden reichlich zu tun. Gegen 7.15 Uhr stand ein voller Getränkelaster an der Conradstraße in Flammen. Die geladenen Bierfässer darauf explodierten. Die Geschosse flogen 20 Meter weit. Der Brand griff auf ein Lager über.

Das nahe Wohnheim musste evakuiert werden, Scheiben gingen zu Bruch. Nur Minuten später brannte an der benachbarten Hansastraße ein Motorrad.



Kurz darauf nahm die Polizei Maik fest. In einem dortigen Hinterhof, hinter Rädern hockend, betrunken (2,9 Promille) und mit Ruß an den Händen.

"Ich wollte meinen letzten Urlaubstag feiern", so der Angeklagte. "Ich trank im Garten Bier und leider auch Wodka." Er erinnerte sich, später in einem Club in der Nähe gewesen zu sein, dort an einem angebotenen Joint gezogen zu haben.

"Dann sind die Lichter ausgegangen", beschrieb Maik seinen veritablen Filmriss.