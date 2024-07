Prozess geplatzt: Rabiates Radler-Paar schlug auf Autofahrer ein

Dresden - Prügel im beschaulichen Kleinzschachwitz? Laut Anklage soll ein radelndes Ehepaar einen Autofahrer vermöbelt haben. Doch der Prozess gegen das Duo platzte: Der Amtsrichter in Dresden erklärte sich für befangen.

Anett H. (59) und Gatte Jens (58) sind angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. © Peter Schulze

Im Juni 2023 radelten Anett H. (59) und Gatte Jens (58) die Struppener Straße entlang.

Weil sie mittig auf der Straße fuhr, so die Anklage, hupte Autofahrer Helmut W., um überholen zu können. So weit, so schlicht.

Dann wurde es rabiat: "Die Angeklagte stellte sich quer vor das Auto", so die Staatsanwältin.

Die Anklage zeichnet ein drastisches Bild: Der Ehemann kam mit erhobener Faust dazu, worauf der Fahrer ausstieg. Jens prügelte auf Helmut ein, schlug per Luftpumpe zu, trat mit Klickschuhen gegen dessen Schienbein.

Dabei zerriss das Shirt von Helmut, die Uhr wurde beschädigt, die Beine bluteten. Derweil soll Anett mehrfach ihr Rad gegen die Waden des Autofahrers geworfen haben.

Der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung platzte aber. Denn Richter Arndt Fiedler (61) erkannte in der Angeklagten Anett H. plötzlich eine ihm bekannte Justizmitarbeiterin.