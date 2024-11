Sexueller Missbrauch von Kindern: 24-Jähriger spielt Taten herunter und wandert in den Knast

Dresden - Das Landgericht Dresden verurteilte Marcel M. (24) jetzt zu zwei Jahren und acht Monaten Knast wegen sexueller Nötigung und schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern. Er hatte Schülerinnen per Snapchat kennengelernt und sich an ihnen vergangen.

Marcel M. (24) spielte vor Gericht seine Schuld herunter, kam damit aber nicht durch. © Peter Schulze

So traf er sich mit einer 16-Jährigen "zum Spaziergang". Doch auf einer Wiese in Leuben begrapschte er das Mädchen trotz Gegenwehr, rieb sein entblößtes Geschlechtsteil an ihr.

Im Prozess erklärte Marcel M., er sei davon ausgegangen, dass das Opfer "das auch will".

Das sahen die Richter völlig anders.