Feuerteufel vor Gericht: Gutachten attestiert große Defizite beim Angeklagten

Dresden - In Ibanitz (bei Stauchitz) brannte am 20. Juli 2023 eine alte Maschinenhalle lichterloh. Das Gebäude, 250 Ballen Heu und tonnenweise Getreide gingen in Flammen auf. Die Polizei nahm Szymon O. (23) in der Nähe als Tatverdächtigen fest. Am Amtsgericht in Dresden musste der Pole sich am gestrigen Mittwoch wegen Brandstiftung verantworten.