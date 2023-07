Feuerwehrmann als Schwurbler vor Gericht

Dresden - Als Feuerwehrmann war Marcel J. (38) in der Dresdner Verschwörungsmythen-Szene eine Größe, trat auf den sogenannten "Gesundheitswesen"-Demos in Uniform auf und verbreitete auf Telegram wilde Theorien. Damit hielt er sich auch auf der Arbeit nicht zurück und erhielt so einen Strafbefehl wegen Nötigung. Doch das Dresdner Amtsgericht sprach ihn frei.