Frau schmuggelt Drogen im Ü-Ei hinter Gitter

Dresden - Am Dienstag landete Carolin S. (33) vor dem Amtsgericht . Sie gestand, fünfmal Crystal in den Dresdner Knast geschmuggelt zu haben. Doch offenbar wurde sie von der Tschetschenen-Mafia unter Druck gesetzt, ihren Körper für das kriminelle Geschäft zur Verfügung zu stellen.

Carolin S. (33) gestand den Crystal-Schmuggel in den Knast. © Peter Schulze

Noch sitzt Mansur G. (33) im Knast und auf der Anklagebank. Hinter Gittern soll er mit Drogen gehandelt haben.

Den Stoff sollen Landsleute organisiert haben, die wiederum Frauen dazu nutzen, die Betäubungsmittel in Überraschungseiern und Kondomen in ihrem Inneren in den Besuchsraum zu schmuggeln.

Dort wiederum soll sie Kay S., ein nicht so stark überwachter Häftling, entgegengenommen, sich anal eingeführt und später an Mansur G. übergeben haben.

Für Kay S. soll es pro Ei ein Gramm Crystal gegeben, Mansur G. soll den Rest für bis zu 150 Euro pro Gramm weiterverkauft haben.



Für Carolin S. jedoch gab es nur Angst. "Ich habe selber konsumiert", sagt sie aus. So sei sie an die Tschetschenen geraten. Ein Fehler, denn fortan sollen die sie auch zum Dealen gezwungen haben.