Freispruch für Grünen-Politiker Kasek hat Bestand

Der Freispruch des Leipziger Landgerichtes gegen Grünen-Politiker Jürgen Kasek hat Bestand.

Von Birgit Zimmermann Dresden - Der Freispruch des Leipziger Landgerichtes gegen Grünen-Politiker Jürgen Kasek hat Bestand.

Am OLG Dresden wurde Grünen-Politiker Jürgen Kasek endgültig freigesprochen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Das Oberlandesgericht Dresden (OLG) verwarf eine Revision der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil der Leipziger Richter vom 12. Juni 2024. Dagegen könne keine Rechtsmittel mehr eingelegt werden. Kasek stand wegen gefährdender Verbreitung personenbezogener Daten vor Gericht. Der entsprechende Straftatbestand des Paragrafen 126a war 2021 eingeführt worden, als im Kontext der Corona-Pandemie und verbalen Angriffen auf Politiker wiederholt "Feindeslisten" im Internet auftauchten.

Kasek setzte Tweet ab, weil er Straftat vermutete

War bis 2018 Landes-Chef der Grünen in Sachsen: Jürgen Kasek (45). © Imago/xcitepress Im Fall Kasek, dem früheren Grünen-Landeschef von Sachsen, ging es um etwas anderes. Er hatte im Januar 2023 auf seinem damaligen Twitter-Account das Bild einer Hausfassade im Leipziger Stadtteil Schönfeld veröffentlicht. In einem hell erleuchteten Fenster einer Wohnung war eine Tischlampe erkennbar, die nach Meinung von Kasekein verfassungsfeindliches Symbol zeigte. Gerichtsprozesse Dresden Getränke-Unfall in Dresden: 19-Jähriger auf E-Roller kracht mit 1,3 Promille in Renault "Reichsadler mit Keltenkreuz" schrieb er in einem Tweet und dazu die Worte: "Ein aufmerksamer Bürger hat mich darauf hingewiesen @PolizeiSachsen wollt ihr mal nach den Rechten gucken? Nicht das noch was passiert." Das Leipziger Amtsgericht sah den Tatbestand des Paragarfen 126 a erfüllt, da die Anschrift zu identifizieren war und der Wohnungsinhaber vor möglichen Angriffen nicht mehr gefeit war. Im November 2023 wurde Kasek in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Kasek ging in Berufung. Es sei ihm nur darum gegangen, die Polizei rasch aktiv werden zu lassen, um seinen Anfangsverdacht zu überprüfen.

Kasek wollte nach eigenem Bekunden niemanden gefährden