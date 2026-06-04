Zog dieser Dieb klauend durch ein Dresdner Pflegeheim?

Dresden - Ist er der Schrecken vom Altenheim? In einer Nacht im August soll der Syrer Mahmoud A. (31) von Zimmer zu Zimmer gegangen sein, die Senioren beklaut und eine Frau sogar begrapscht haben. Der Angeklagte gibt zwar einige Diebstähle zu, zum Heim selbst schweigt er aber.

Seit Mittwoch muss sich Mahmoud A. (31) vor Gericht verantworten. © Picxell

Was war los in der Nacht zum 15. August im Pflegeheim "Pro Seniore" in der Neustadt? Laut Anklage ging Mahmoud A. gegen 21.15 Uhr in ein Zimmer, sagte dem Bewohner, er müsse eine Kontrolle durchführen, und klaute sein Handy.

Im nächsten Zimmer soll er eine goldene Armbanduhr, in einem weiteren ein Portemonnaie, im dritten wieder ein Handy und 100 Euro gestohlen haben. Zuletzt soll er sogar eine Bewohnerin begrapscht haben.

Doch die Staatsanwaltschaft wirft ihm noch mehr vor: Am 7. Dezember wurde Mahmoud A. in einer fremden Wohnung erwischt, in der Huschhalle soll er einem Mann ein Handy gestohlen haben, in einer Bar ein Portemonnaie mit 153,90 Euro.

Diese Straftaten lässt er knapp über seine Anwältin gestehen. Auch einen Diebstahl im Seniorenheim "Hansahaus" gesteht er.