Nackter Mann erschreckte spielende Kinder: Jetzt geht er für seine perfiden Taten in den Knast

Dresden - Er erschreckte Kinder und versetzte deren Eltern in Sorge. Nun muss Heiko L. (59) hinter Gitter. Der einstige Bauzeichner hatte in Zschertnitz vor spielenden Kindern masturbiert . Das Amtsgericht Dresden schickte ihn jetzt in Haft.

Zum dritten Mal stand Heiko L. (59) vor Gericht, weil er Kinder erschreckte. Diesmal muss er lange in Haft. © Steve Schuster

"Mama, der Mann ist wieder da", hatte ein Mädchen (9) im April aufgeregt seine Mutter informiert. Denn Heiko stand nicht zum ersten Mal an seinem bodenhohen Fenster mit heruntergelassener Hose und fummelte mit Blick auf die Kinder im Gemeinschaftsgarten an sich herum.

"Ich habe das gefilmt und die Polizei gerufen", so die besorgte Mutter.

Heiko kam in U-Haft. Denn er stand unter Bewährung. Erst im Dezember 2025 war der einschlägig Vorbestrafte mit Bewährung davongekommen.

Er hatte im Sommer 2025 mehrfach auf diese Art die Kinder dort erschreckt. Die Bewährung wurde ihm damals auch gegeben, weil er gestand und sich entschuldigte.

Diesmal aber schwieg Heiko im Prozess und erzwang so auch noch, dass einige Mädchen aussagen mussten! Doch die Beweislage war eindeutig. "Wir haben nichts gefunden, was zu Ihren Gunsten spricht", konstatierte der Richter.