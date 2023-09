Handtasche mit Geldkarten weg: Mechaniker steigt bei seiner Nachbarin ein

Dresden - Mit Georg E. (33) stand am Freitag ein Dieb in Dresden vor Gericht , den wohl Drogen auf die schiefe Bahn geführt haben. Um seinen Crystal-Konsum zu finanzieren, beging der ledige Konstruktionsmechaniker wieder und wieder Straftaten.

Bis Mitte Dezember war es für Georg E. so ein Leichtes, insgesamt 1990 Euro abzuheben.

Im November 2022 stieg der Junkie dann über den Balkon bei seiner Nachbarin ein. In ihrer Wohnung entwendete er eine Handtasche mit Geldkarten. Unvorsichtigerweise hatte die Dame dazugehörige PINs griffbereit abgelegt.

Tatort Lohrmannstraße: Hier stieg der Dieb über den umlaufenden Balkon bei seiner Nachbarin ein. © Peter Schulze

Anhand von Videoaufnahmen der Geldautomaten sowie DNA-Spuren an der ausgehobenen Balkontür konnte der Täter dann überführt werden. Und so sitzt er seit Januar in Untersuchungshaft.

Im Amtsgericht zeigte sich Georg E. schuldbewusst: "Ich nehme seit 2010 Crystal, pro Tag 0,5 Gramm. Habe mehrere Entzüge hinter mir."

Dennoch wurde er immer wieder rück- und auch straffällig. Sein Traum sei ein Leben ohne Drogen mit einer eigenen Familie.

Das wird noch warten müssen. Urteil: 27 Monate Haft. Zudem muss Georg E. Wertersatz in Höhe von 4990 Euro leisten und die Prozesskosten tragen.