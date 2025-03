Hin und Her um "Elblandrevolte"-Chef: Neonazi nun wieder im Knast

Am 13. März gab das Landgericht der Staatsanwaltschaft recht, setzte den Haftbefehl wieder in Vollzug: "Daraufhin wurde der Beschuldigte am späten Nachmittag des 14. März 2025 in Dresden von Beamten des LKA festgenommen und noch am Abend dem Bereitschaftsrichter am Amtsgerichts Görlitz vorgeführt", sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber TAG24.

"Der Beschuldigte wurde unmittelbar nach dem Vorführungstermin einer Justizvollzugsanstalt zugeführt."