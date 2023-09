Horror-Eltern aus Sachsen lassen ihre Kinder hungern! Jetzt gibt's die Quittung

Dresden - Runde fünf: Nachdem der Prozess gegen Nicole B. (39) und Matthias B. (42) am Amtsgericht Dresden bereits viermal ausgesetzt werden musste , konnte nun endlich verhandelt werden. Die Lausitzer Eltern sollen ihre Töchter (heute 7 und 6 Jahre alt) schwer vernachlässigt haben.

"Im Nachhinein ist man immer klüger", so Nicole B. (39) zu den Vorwürfen, sie habe ihre Töchter schwer vernachlässigt. Matthias B. (42) habe laut einer Kinderärztin bei Untersuchungen "aufgepasst, dass die Mutter nichts Falsches sagt". © Montage: Peter Schulze (2)

Laut Staatsanwältin gaben die Altenpflegerin und der Bautenbeschichter ihren Kindern nicht ausreichend Nahrung, ignorierten viele der üblichen Untersuchungen beim Kinderarzt oder sagten sie gleich ganz ab. Erst auf Drängen des Jugendamtes stellten die Eltern ihre Kinder im Oktober 2020, nachdem bereits 2 Jahre ohne Arztbesuch vergangen waren, wieder vor.



Das ältere Mädchen wog damals bei einer Größe von 99 Zentimetern nur 12,7 Kilo, ihre kleine Schwester bei 82 Zentimetern lediglich 8,9 Kilo. Normalerweise wiegen Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren mindestens das Doppelte.

Zudem stellten die Ärzte bei den Mädchen gravierende Entwicklungsstörungen fest. Kurze Zeit später wurden die Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen, leben seit April 2021 in einer Pflegefamilie. Dort hätten sie zu Beginn "so viel gegessen, bis ihnen schlecht wurde". Immer mit der Angst, nicht genug zu bekommen, erklärte ihr Vormund.

Um ihrer Entwicklung mehr Zeit zu geben, wurden beide ein Jahr zurückgestuft. Die Ältere ist nun seit Anfang September "stolzes Schulkind", lernt nach einem speziellen Förderplan.

Die Zukunft der Jüngeren sei hingegen "eine große Herausforderung", so ein sachverständiger Kinderarzt. Für ihn gebe es zudem "keine medizinische Ursache" für das geringe Wachstum wie Gewicht beider Mädchen.