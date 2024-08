Im Hochland eskaliert der Streit um die Macht: Das werfen sich beide Lager vor

Dresden - Zoff um den Ortsvorsteher-Posten in Schönfeld-Weißig: Es geht um Macht und Mehrheiten nach der Kommunalwahl. CDU und die Wählervereinigung "Wir fürs Hochland" (kurz "WfH", besteht teils aus Ex-CDU-lern) wollen beide das neue Ortsoberhaupt stellen.

Machtkampf im Norden: Es geht um die Frage, wer in der Ortschaft Schönfeld-Weißig künftig das Sagen hat. © Bildmontage: Steffen Füssel

Da zum angesetzten Wahl-Termin jedoch Kräfte des Hochland-Bündnisses fehlen, verschob der alte Rat die Sitzung - zum Ärger der CDU. Die wandte sich sogar an OB Dirk Hilbert (52, FDP) und ans Gericht.

Im neuen Rat (19 Sitze) hätte die in den letzten Jahren bereits als Ortsvorsteherin aktive Manuela Schreiter (51) von "WfH" (5 Sitze), die von der AfD (5 Sitze) unterstützt wird, knapp die Mehrheit gegenüber Felix Stübner (34) von der CDU (5 Sitze). Dieser wird von Grünen (2 Sitze), Linken und SPD (je 1 Sitz) unterstützt.



Da zur ersten Sitzung am 19. August jedoch zwei Kräfte aus dem Lager Schreiters fehlen, könnte sich doch die CDU durchsetzen. Auf Initiative des kommissarischen Ortsvorstehers Christian Schnoor (77) stimmte der Rat in einer Sondersitzung in alter Besetzung vergangene Woche aber einer Verschiebung der konstituierenden Sitzung auf 16. September zu (11 Ja, 2 Nein).

Pikant: Schnoor ist selbst bei der Wählervereinigung, die von der Verschiebung profitiert.

"Das ist undemokratisch", kritisiert CDU-Mann Stübner, dessen Chancen auf die Ortsvorsteherschaft damit sinken. "Sie legen sich den Sitzungstermin so, wie es ihnen passt."