Betrug oder nur ein "gutes Geschäft"? Grundstücks-Deal bringt Makler vor Gericht

Dresden - Erst sah es nach einem guten Geschäft aus, doch am Ende brachte es Eric W. (56) nichts als Ärger: Der Immobilienmakler kaufte einer Schwäbin im Jahr 2021 ein Dresdner Grundstück für 195.000 Euro ab, verkaufte es für 600.000 Euro weiter. Am Mittwoch fand er sich dafür vor Gericht wieder, angeklagt wegen Betrugs. Die 405.000 Euro Gewinn liegen jetzt beim Staat.

Makler Eric W. (56) wurde ein Grundstücksgeschäft vor über drei Jahren zum Verhängnis. © Peter Schulze

Eigentlich arbeitete Eric W. für ein Dresdner Maklerbüro, bekam einen Tipp, dass das Grundstück in der Tharandter Straße zu verkaufen sei. Also rief er die Besitzerin an, wollte das Stück Land für sie verkaufen. Weil er keinen Auftrag dafür bekam, kaufte er es schließlich selbst.

Erst hatte man sich auf 180.000 Euro geeinigt, dann soll die Besitzerin kurz vorm Notartermin 200.000 Euro verlangt haben. Schließlich zahlte Eric W. 195.000 Euro.

Dass er die Rentnerin dabei nicht betrügen wollte, zeigt die Finanzierungsablehnung der Bank: Diese wollte keinen Kredit geben, da sie den Preis als zu teuer ansah. Eric W. wollte dort eigentlich ein Doppelhaus errichten, für sich zur Altersvorsorge.

Dass es entsprechende Planungen gab, bestätigt ein Architekt. Allerdings wollte die Stadt dort wiederum kein kleines, sondern ein Mehrfamilienhaus haben.