Inkasso-Terror! Betrüger-Bande wollte Millionen Euro abkassieren

Dresden - Mit falschen Inkasso-Briefen wollte eine skrupellose Bande Millionen abkassieren. Die Dresdner Justiz macht Ali Ö. (42) deshalb seit dem gestrigen Dienstag den Prozess. Es geht dabei um Tausende Fälle in den Jahren 2021/22 und die Rolle von Ali Ö. innerhalb der Verbrecher-Organisation.

Ali Ö. (42) kam in Handschellen aus der Haft zur Verhandlung. © Peter Schulze

Perfide Masche: Die Bande betrieb in verschiedenen türkischen Städten Callcenter. Von dort aus rief man Menschen in Deutschland an und suggerierte diesen, sie seien Glückspilze und hätten bei Gewinnspielen gewonnen.

Die Angerufenen wurden aufgefordert, ihre Bankdaten zu hinterlegen oder ein Abo abzuschließen, damit die "Übergabe" der Preise abgewickelt werden könne.

Die Telefonisten sammelten so massenhaft Adressen und auch Bankdaten. Mithilfe dieser Daten erstellte man später gefakte Inkasso-Briefe im Namen der "Inkasso-Hauptzentrale Köln" oder der "Mega-Gewinnspiel GmbH".

Sogar im Auftrag vom "Amtsgericht Baden-Baden" wurden Forderungen rausgeschickt.