IS-Anhänger verurteilt! Jahrelange Haft für Terror-Kämpfer

Der Iraker Iyad A.-J. (34) wurde wegen IS-Mitgliedschaft zu vier Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Iraker lebte zuletzt in einer Freiberger Asylunterkunft, wurde im November von BKA-Beamten aufgespürt und kam in Untersuchungshaft. Vorwurf: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland.

Im Jahr 2013 schloss sich Iyad A.-J. der Terrorgruppe "Islamischer Staat" an, war erst als Kämpfer und von Oktober 2014 bis Juni 2017 als Geheimpolizist im Sicherheitsapparat des IS im Nordirak aktiv.

Für seine Dienste wurde er monatlich entlohnt, außerdem beschenkte ihn das ehemalige IS-Oberhaupt Abu Bakr al-Baghdadi (1971-2019) mit 2000 Dollar und einer Glock.

Die Generalbundesanwaltschaft forderte sieben Jahre Haft für den Mann.