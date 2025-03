Jobcenter betrogen! Pärchen finanziert Luxusautos mit Stütze

Anna G. (35) und Lebensgefährte Ahmet B. (44) mussten vor Gericht erscheinen. © Peter Schulze

Die Sache flog auf, weil Ahmet mit Nobelkarossen massenhaft Knöllchen kassierte. Nun war Prozess am Amtsgericht Dresden. Von 2017 bis 2021 bekam das polnisch-türkische Paar Bürgergeld vom Amt.

Allerdings: Der Stadtkasse fiel irgendwann auf, dass Ahmet immer wieder Knöllchen wegen "Parkverstößen im Wohnumfeld" kassierte. Das satte Ordnungsgeld von insgesamt 6500 Euro zahlte er seit 2019 "monatlich in 500-Euro-Raten bar" ab!

Also liefen die Ermittlungen an. Bei der Durchsuchung daheim fanden sich Belege, dass Ahmet Luxusautos (für immerhin fast 46.000 Euro!) mietete. Obendrein ergab eine Recherche in Polen, dass dort auf beide ein Firmeneintrag existiert.

Im Prozess gab Ahmet zu, die Kohle für Autos gebraucht zu haben, wovon Anna nichts wusste. Ihr hätte er gesagt, die Wagen würden Dritte bezahlen. Tatsächlich stellte die Richterin das Verfahren gegen Anna gegen eine Zahlung von 3000 Euro ein.