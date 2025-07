Junge Frau in ihrer Wohnung vergewaltigt? 36-Jähriger in Dresden angeklagt

Ein 36-Jähriger muss sich aufgrund abscheulicher Taten vor dem Landgericht Dresden verantworten. (Archivbild) © Ove Landgraf

Dem deutschen Staatsbürger wird unter anderem vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 3. Juli 2015 eine 22-Jährige in ihrer Wohnung an der St. Petersburger Straße vergewaltigt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Zuvor soll der Beschuldigte aus der Wohnung einen Schlüssel gestohlen haben, mit dem er sich später unerlaubt Zutritt verschaffen konnte. Nach ähnlichem Muster soll der 36-Jährige auch bei weiteren Taten vorgegangen sein.

So wird dem 36-Jährigen ebenso vorgeworfen, zwischen Dezember 2024 und Januar 2025 mehrfach in die Wohnung einer 18-Jährigen aus Lengenfeld im Vogtland eingedrungen zu sein, um dort Fotos der jungen Frau aufzunehmen und auch ihren Schlüsselbund zu stehlen.

Im selben Ort soll er nur wenige Tage später, am 16. Januar, bereits ins nächste Haus eingebrochen sein. Die dort lebende 23-Jährige war zum Tatzeitpunkt anwesend und stellte sich schlafend.

Am 4. Februar setzte die Polizei dem unheimlichen Treiben des Mannes ein Ende und nahm ihn fest. Seither saß er in Untersuchungshaft.