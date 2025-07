Enkeltrickser scheitert beim Juwelier-Raubzug

Emre S. (26) reiste nicht als Tourist nach Dresden - sondern, um Verbrechen zu begehen. © Simone Lauritz

"Aus Frankfurt bekamen wir Hinweise eines geplanten Überfalls in Dresden", berichtet eine Kriminalbeamtin dem Amtsrichter, ihr Kollege ergänzt: "Wir haben die Männer observiert."

In der Tat fotografierten die Verdächtigen Türen, Schlösser und Klingelschilder, lungerten auffällig vor Wohnungen und besagter Goldschmiede herum. Doch ein Überfall auf die Angestellte misslang - einmal, weil sie so zügig ging. Und am Folgetag, weil die Polizei zugriff und die Ganoven verhaftete.

Zwei Monate vorher war Emre S. aus Bensheim in Südhessen schon als Enkeltrickbetrüger in Dresden unterwegs gewesen. Betrugsopfer Gisela F. (93) sagte vor Gericht aus: "Jemand rief an und erzählte von Problemen mit meinem Konto. Man wolle jemanden vorbeischicken. Da setzte meine Dummheit ein."

Denn an ihrer Wohnungstür in der Südvorstadt klingelte kein ehrlicher Sparkassenvertreter - sondern Anlagenführer Emre, zu dem Zeitpunkt süchtig nach Crystal Meth und in Geldnot.