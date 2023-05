Juwelenraub im Grünen Gewölbe: Heute fallen die Urteile!

Dresden - Dienstag ist Zahltag! Im Prozess um die gestohlenen Juwelen aus dem Grünen Gewölbe fallen am Vormittag am Hochsicherheitsgericht in Dresden die Urteile. Von den sechs angeklagten Mitgliedern (24 bis 29 Jahre) des Remmo-Clans können sogar drei hoffen, am heutigen Dienstag aus der Haft entlassen zu werden.