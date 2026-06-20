Rabiater Vater droht, die Lehrerin seiner Tochter zu töten

Dresden - Nach eigenen Angaben ist er Jurist. Aber Khamzat E. (35) hat bereits acht Vorstrafen und hockt derzeit auf der Anklagebank am Landgericht Dresden . Der fünffache Vater soll nicht nur Geld erpresst haben. Unter anderem drohte der Tschetschene den Lehrerinnen seiner Töchter, die Pädagoginnen zu töten.

Khamzat E. (35) ist derzeit in U-Haft. Er saß auch schon ein, weil er seine Ehefrau immer wieder angegriffen hatte. © Picxell

Mehr als 460 Schüler aus über 20 Nationen lernen in der Oberschule in der Neustadt. "Wir leisten wohl mehr Sozialarbeit als Lehrarbeit", fasste eine engagierte Lehrerin im Gericht zusammen.

Aber die Lehrkräfte sind konsequent: Als im September 2025 Neuankömmlinge in der Schule von Älteren gemobbt wurden, griffen die Pauker durch. Sie ließen die fünf Unruhestifter (alles Mädchen) von ihren Eltern abholen.

Auch Khamzat wurde angerufen. Er holte ohnehin gerade seine andere Tochter aus der Schule ab.

Was dann geschah, hatte die erfahrene Pädagogin bisher noch nie erlebt. Vater Khamzat wurde massiv aggressiv. Er blaffte die Lehrer an, er habe jetzt keinen Respekt mehr vor ihnen.

"Er wurde immer lauter", so auch die Kollegin, die dabei war. "Dann sagte er, 'Fass' mein Kind an, und ich töte Dich'", so die Klassenlehrerin, die erst glaubte, sich verhört zu haben. "Aber er wiederholte das sogar!" Kollegen begleiteten den rasenden Vater aus dem Gebäude, der seither Hausverbot hat.