Pflege-Schummlerinnen zockten Krankenkasse ab

Dresden - Ihre Freundschaft ist vorbei. Claudia V. (33) und Diana S. (50) hatten sich nichts zu sagen, als sie im Amtsgericht Dresden aufeinandertrafen. Beide Frauen sitzen wegen Betruges und Beihilfe dazu auf der Anklagebank. Sie sollen von der AOK Plus über 8000 Euro erschwindelt haben. Nun beschuldigen sie sich gegenseitig.

Claudia V. (33) soll mit ihrer Unterschrift Beihilfe zum Betrug geleistet haben. © Peter Schulze

Laut Anklage rechnete Diana bei der Kasse Nachbarschaftshilfe und Verhinderungspflege ab. Denn die Kurierfahrerin half der benachbarten Mutter von drei Töchtern mit diversen Pflegegraden im Haushalt und bei der Kinderbetreuung.

Hausfrau Claudia bestätigte mit ihrer Unterschrift die Angaben auf den Formularen.

Die Kasse zahlte über 8000 Euro. Aber als Diana weitere 3000 Euro forderte, gab es keine Kohle.

"Wir bekamen einen anonymen Hinweis. Und die Prüfung bestätigte, dass zwei der Töchter zwischenzeitlich in stationärer Pflege waren", so eine Mitarbeiterin, die den Schwindel anzeigte.

Claudia erklärte, sie sei überfordert gewesen, Diana habe ihr geholfen. Im "blinden Vertrauen" hätte sie die Dokumente blanko unterschrieben.