Killerwitwen-Prozess: Keine Psychosen! Gutachter hält Angeklagte für schuldfähig

Dresden - Ramona B. (53) ist voll schuldfähig. Zu diesem Ergebnis kommt der Gutachter im Prozess gegen die mutmaßliche Killerwitwe . Die Justiz hatte prüfen lassen, ob der Mord, den die Krankenschwester begangen haben soll, durch eine psychische Störung geschah. Dr. Jan Lange (43), Chef-Forensiker an der Dresdner Uni-Klinik, fand aber keinerlei Anhaltspunkte dafür.

Ramona B. (53, l.) hat laut Gutachter keinerlei Psychosen, die den Mord ausgelöst haben könnten! Auch Claus T. (76) wurde von einem Gutachter für voll schuldfähig befunden. © Montage: Ove Landgraf

Seit Juni 2025 wird am Landgericht Dresden verhandelt. Wie berichtet, überfuhr Ramona laut Anklage ihren Ehemann, Insolvenz-Anwalt Peter B. (†76), im September 2024, um an sein Millionenerbe zu kommen. Das Tatauto, ein Mercedes GLK, habe der Mitangeklagte Claus T. (76) besorgt. Der Ex-Hausmeister bestreitet, von Ramonas Absichten gewusst zu haben. Sie wiederum bezichtigt Claus des Mordes an ihrem Gatten.

Da Ramona eine Begutachtung ablehnte, konnte der Gutachter "nur" Akten, Unterlagen und Zeugenaussagen auswerten. Dennoch resümierte Lange: "Sie ist psychisch gesund." Es gäbe keine Hinweise auf "diagnosewertige psychische Störungen".

Auch eine spontane Psychose schloss er aus. "Es gab für eine solche tiefgreifende Bewusstseinsstörung keine Auslöser. Keine Krise, keinen Streit, keine Provokation." Im Gegenteil: "Es gab einen Plan, ein zielorientiertes Vorgehen", so der Mediziner.