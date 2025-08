Datenschlacht im Spionage-Prozess um Krah-Mitarbeiter

Dresden - Tag zwei im sächsischen Agenten-Thriller: Eine der "federführenden" Ermittlerinnen trat am Mittwoch in den Zeugenstand im Spionageprozess gegen Jian G. (44) und Jaqi X. (39). Obwohl die 35-Jährige schlecht vorbereitet war, kam doch Erstaunliches zutage - und liefert Jians Ex-Chef Maximilian Krah (48, AfD) Argumente an die Hand.