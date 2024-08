Kopf der Planenschlitzer: Ex-Radsport-Weltmeister fährt in den Knast ein

Ex-Weltmeister Pawel S. (35, r.) wurde als Bandenchef verurteilt. Mittäter Rafal B. (36) kam mit einer Bewährungsstrafe davon. © Montage: Steve Schuster

Über zehn Taten auf sächsischen Raststätten hatte Pawel eingeräumt. Die Bande schlitzte Planen von Lastern auf, räumte die Ladeflächen leer, verscherbelte die Beute.

Es verschwanden ganze Wagenladungen LEGO-Bausteine, Fernseher oder Turbolader. Pawel mischte kräftig mit, obwohl er sich nach seiner Sportlerkarriere eine Existenz als Radhändler in Spanien aufgebaut hatte. "Sie sind Teil der organisierten Kriminalität", so der Richter.



Dabei war nicht nur der Schaden enorm (rund 170.000 Euro), sondern auch das gefährliche Vorgehen der Bande. Beim Klau von Staubsaugern an der A14, vom Rastplatz Birkenwald (bei Leipzig), kam die Polizei.

Die Diebe rasten als Geisterfahrer davon, ließen ihren Laster am Standstreifen stehen und flohen zu Fuß. Ein Täter wurde dabei allerdings gefasst. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zwar gestand Pawel gleich zu Beginn des Prozesses, was die Verhandlung verkürzte und ihm "Pluspunkte" fürs Urteil einbrachte. Allerdings ermittelten die Fahnder in Polen und Deutschland schon länger gegen seinen Bruder (33), dessen DNA immer wieder an aufgeschlitzten Planen zu finden war.