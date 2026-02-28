Kriegswaffen "Made in Radebeul": Verdeckter Ermittler lässt Hobby-Bastler auffliegen

Dresden - "Ich bin Bastler. Ich wollte wissen, ob ich das kann", erklärte Marcin D. (53) im Amtsgericht Dresden . Doch diese "Bastelleidenschaft" brachte den Stuckateur aus Radebeul auf die Anklagebank. Wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz! Der Deutsch-Pole hatte Waffen gebaut. Drei Knarren verkaufte er dann aber an einen verdeckten Ermittler.

Marcin D. (53) baute Waffen und fand sich nun auf der Anklagebank wieder. © Peter Schulze

Im Keller eines Mehrfamilienhauses werkelte Marcin an Maschinengewehren, Karabinern und Langwaffen. "Ich wollte meine Familie schützen", so der Angeklagte.

"Seit dem Ukrainekrieg sind die polnischen Medien voll davon. Wir sollen uns vorbereiten. Alle haben Angst, der Krieg greift über", so der Familienvater, der sich Baupläne aus dem Netz und Teile im Ausland besorgte, aber auch Schrott verarbeitete. "Ausprobiert ich habe die Waffen aber nie", beteuerte er.

Ein polnischer Freund habe ihm ermuntert, die Waffen zu verkaufen und einen Kontakt zu möglichen Kunden in Polen gemacht. Marcin war das aber suspekt. "Ich wollte dann doch nicht verkaufen, wurde aber unter Druck gesetzt."

Und so kam es, dass er über den polnischen Mittelsmann an einen deutschen Kunden kam, der ihm drei Waffen auf dem Parkplatz im Elbepark für 5300 Euro abkaufte.