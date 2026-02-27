Stinkefinger gezeigt! Raser-Rüpel muss 1200 Euro blechen

Dresden - Fehlende Erinnerungen schützen nicht vor Strafe, das musste Ronny F. (39) jetzt erkennen. Im Amtsgericht Dresden kämpfte der Industriemechaniker gegen einen Strafbefehl. Erfolglos.

Ronny F. (39) muss nun ein paar Wochen laufen. © Peter Schulze

Im August hatte ihn ein VW-Fahrer (70) angezeigt. "Ich brachte meine Frau ins Krankenhaus", so der Senior im Gericht, dem der Mazda des Angeklagten auf der Autobahnauffahrt am Elbepark erstmals "erschien". Dort versuchte Ronny, rasant über den Sperrstreifen fahrend einzufädeln.

Weil das nicht gelang, wollte er laut Anklage den VW-Fahrer maßregeln.

"Auf der Autobahn kam er von links ganz nah. Als wollte er das Auto touchieren. Ich wich aus", so der Zeuge, dessen Frau geistesgegenwärtig den Mazda fotografierte. Während der VW dann Richtung Görlitz fuhr, rollte Ronny in der Kolonne, die am Flughafen abfuhr.

"Als wir vorbeifuhren, zeigte er uns den Mittelfinger."