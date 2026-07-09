09.07.2026 15:05 NSU-Prozess: Verteidigung fordert Freispruch für Zschäpe-Freundin

Im Dresdner Prozess um Unterstützung der Neonazi-Terrorzelle NSU hat die Verteidigung Freispruch für die Angeklagte Susann E. gefordert.

Von Jasmin Beisiegel, Jörg Schurig Dresden - Im Dresdner Prozess um Unterstützung der Neonazi-Terrorzelle NSU hat die Verteidigung Freispruch für die Angeklagte Susann E. (45) gefordert.

Wie tief steckte Susann E. (45) in der Neonazi-Szene? Die Verteidigung hat nun Freispruch gefordert. © Sebastian Kahnert/dpa Die Berliner Rechtsanwälte Uwe Schadt und Hendrik König sahen in dem Verfahren am Oberlandesgericht Dresden (OLG) keinen Hinweis, dass es einen "Wissenstransfer" zwischen den NSU-Mitgliedern und der Beschuldigten gab. Es gebe keinen Beleg, dass Susann E. irgendetwas von den Straftaten gewusst haben könnte. Auch den Vorwurf der Beihilfe halten sie für obsolet. Susann E., Ehefrau des bereits verurteilten NSU-Unterstützers André E., ist wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zu einer schweren räuberischen Erpressung mit Waffen angeklagt. Von den rassistisch motivierten Morden und den Raubüberfällen des NSU hat sie nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft gewusst. Gerichtsprozesse Dresden Kinder-Sexpuppen extra "ohne Öffnungen" bestellt: Maler sucht vor Gericht nach Ausreden Die Bundesanwaltschaft hatte vier Jahre Haft für Susann E. gefordert. Die 45-Jährige habe ihrer Freundin, der verurteilten Rechtsterroristin Beate Zschäpe (51), durch ihre Taten das Leben im Untergrund erheblich erleichtert, sagte Oberstaatsanwalt Wolfgang Barrot in seinem Plädoyer.

NSU verübte Morde in ganz Deutschland

Beate Zschäpe (51) im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts München zwischen ihren Anwälten Hermann Borchert (l.) und Mathias Grasel (r.). © Peter Kneffel/dpa-Pool/dpa Die Neonazi-Terrorzelle NSU bestand aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Ab dem Jahr 2000 verübten sie jahrelang unerkannt zehn Morde in ganz Deutschland. Ihre Opfer waren neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin. Mundlos und Böhnhardt verletzten zudem Dutzende Menschen bei zwei Bombenanschlägen in Köln. Die beiden töteten sich 2011 in Eisenach, um ihrer Festnahme zu entgehen. Erst dann flog der NSU auf. Zur Finanzierung ihres Lebens im Untergrund beging die Terrorzelle 15 Banküberfälle. Gerichtsprozesse Dresden Hausmeister wegen Sexpuppe vor Gericht Zschäpe verurteilten die Richter des OLG München 2018 nach gut fünf Jahren Prozessdauer zu lebenslanger Haft. Sie wurde bei der jetzigen Verhandlung in Dresden an drei Verhandlungstagen ausführlich befragt.

Beschuldigte schweigt im Prozess