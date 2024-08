Lange Finger, lockere Faust: Sauf- und Raufbold gibt sich vor Gericht geläutert

Dresden - Er ist auf einem guten Weg: Lars S. (31) absolvierte erfolgreich eine Therapie, ist seit Monaten frei von Drogen und Alkohol. Sein Antrag auf Umschulung zum Mechaniker läuft, er ist bei seiner Freundin eingezogen. Aber noch einmal holte ihn jetzt die Vergangenheit ein: Für Straftaten, die er in seiner "Suffzeit" beging, musste er - hoffentlich letztmalig - vor den Amtsrichter treten.

Etwas kleinlaut und geläutert zeigte sich Lars W. (31) vor Gericht. Seine Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. © Steffen Füssel

"Ich kann mich an das meiste nicht erinnern, aber das klingt alles nach mir", sagte Lars nach der Anklageverlesung kleinlaut. Denn: War Lars betrunken, benahm er sich oft völlig daneben.

Er klaute zum Beispiel Eierlikör, "Kleiner Feigling", Pfeffi und Erdbeerbowle im Supermarkt, was nicht unbeobachtet blieb: "Er stopfte sich den Kümmerling vorn in die Hose", berichtete eine Verkäuferin. Ein Mitarbeiter sprach den Dieb an, prompt wurde er dafür von Lars gewürgt.

Einer Freundin demolierte er im Streit das Fenster. "Wie ein Speer", so die Anklage, warf er einen Gehstock gegen die Scheibe, die natürlich zu Bruch ging.

Im Großen Garten ging er mit anderen auf einen Bekannten los. Immerhin erklärte das Opfer im Zeugenstand: "Nee, das war einer der anderen. Nicht er." Dafür vermöbelte Lars aber den Nachbarn eines Trinkkumpanen ...